More than three thousand people detained at rallies in support of Navalny Sunday, January 31, 2021 10:00:28 AM

The number of people detained at protests across Russia exceeded three thousand people, reports the website OVD-Info. As of 16:10 Moscow time, 3,062 people were detained. The most detainees are in Moscow - 825, in St. Petersburg - 475, in Krasnoyarsk - 194, in Vladivostok - 121.

The rallies are held in dozens of cities across Russia. In many cities, detentions are extremely harsh, and lawyers are not allowed to visit the detainees.

More than four thousand people were detained at rallies in support of the Navalny on January 23.

Полиция в Петербурге задерживает журналистов на Сенной — несмотря на опознавательные знаки и жилеты pic.twitter.com/hDPdFkNBEy — Znak.com (@znak_com) January 31, 2021

Полиция перекрыла ТТК, чтобы не пустить колонну протестующих в Москве в сторону «Матросской тишины». Но они ушли дворами — охранники подняли им шлагбаумы и дали пройти pic.twitter.com/aLvRXHFFMg — Znak.com (@znak_com) January 31, 2021

Несут в автозак pic.twitter.com/BNwp9G4E1x — Anna Pushkarskaia (@pushkarskaia) January 31, 2021

Так колонна протестующих у «Матросской тишины» выглядит сверху.



Видео: РБК pic.twitter.com/4lkUemX7nU — Znak.com (@znak_com) January 31, 2021

